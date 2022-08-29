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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Анатолий
Отец ребёнка: Люля Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Кирилл
Отец ребёнка: Люля Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люля Константин Степанович
Отец ребёнка: Люля Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евпатова (Люля) Александра Степановна
Отец ребёнка: Люля Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Люля Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Люля (Люля) Ганна Степановна
Отец ребёнка: Люля Степан Кириллович
Смерть
Неизвестно