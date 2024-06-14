Татаринова Параскева Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти05.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1924
Сын: Татаринов Георгий Павлович
Отец ребёнка: Татаринов Панфил Ефимович
Каргапольцовский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1927
Сын: Татаринов Александр Павлович
Отец ребёнка: Татаринов Панфил Ефимович
Большой Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.06.1944