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Татаринова Параскева Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

05.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Панфил Ефимович

Рождение ребёнка
05.04.1924

Сын: Татаринов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Татаринов Панфил Ефимович

Каргапольцовский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1927

Сын: Татаринов Александр Павлович

Отец ребёнка: Татаринов Панфил Ефимович

Большой Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.06.1944

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