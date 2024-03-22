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Антошкин Петр Семенович

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Антошкин Семен Маркелович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Антошкин Кирилл Петрович

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник I мировой войны. Бомбардир/канонир 49-й артиллерийской бригады. Заболел брюшным тифом. С 21.06.1915 г. лечился в 1-й Городской больнице в Москве. 20.11.1917 г. поступил в Симферопольский гос... Показать все
Смерть
После 1917
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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