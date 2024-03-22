Антошкин Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Антошкин Семен Маркелович
Рождение ребёнка
Около 1909
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник I мировой войны. Бомбардир/канонир 49-й артиллерийской бригады. Заболел брюшным тифом. С 21.06.1915 г. лечился в 1-й Городской больнице в Москве. 20.11.1917 г. поступил в Симферопольский гос... Показать все
Смерть
После 1917