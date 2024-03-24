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Архипов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1968

Отец: Архипов Иван Трофимович

Мать: Морковкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
31.08.1989

Дочь: Антошкина-Архипова Нина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1999

Сын: Архипов Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.2005

Сын: Архипов Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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