Архипов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1968
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1968
Рождение ребёнка
31.08.1989
Дочь: Антошкина-Архипова Нина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1999
Сын: Архипов Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.2005
Сын: Архипов Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности