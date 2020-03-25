Селиверстов Анатолий Егорович
Место рождения
Дата рождения17.04.1932
Дата смерти25.03.2020
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1932
Отец: Селиверстов Егор
Рождение ребёнка
11.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова Анастасия Антоновна
Зюзино, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1963
Дочь: Сальникова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Селиверстова Анастасия Антоновна
Смерть
25.03.2020