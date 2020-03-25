Селиверстов Анатолий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Анатолий Егорович

Место рождения

Шелковая, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.04.1932

Дата смерти

25.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1932

Отец: Селиверстов Егор

Мать: Селиверстова Дарья Ивановна

Шелковая, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова Анастасия Антоновна

Зюзино, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1963

Дочь: Сальникова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Селиверстова Анастасия Антоновна

Смерть
25.03.2020
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