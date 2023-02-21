Мацакова Оксана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацакова Оксана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1975

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1975

Отец: Скляр Григорий Иванович

Мать: Скляр Анна Яковлевна

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