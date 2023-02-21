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Мацакова Оксана Григорьевна
Мацакова Оксана Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1975
Пол
Женский
Отец
Скляр Григорий Иванович
1951 г.р.
Мать
Скляр Анна Яковлевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1975
Отец:
Скляр Григорий Иванович
Мать:
Скляр Анна Яковлевна
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