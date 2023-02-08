Додор Пелагея нова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Пелагея нова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Лаврентий Радионов

Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Василий Радионов

Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц (Додор) Галина Радионова

Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Радион Трофимов

Рождение ребёнка
28.09.1884

Дочь: Калько (Додор) Густинья Радионова

Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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