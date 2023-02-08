Додор Пелагея нова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заяц (Додор) Галина Радионова
Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1884
Дочь: Калько (Додор) Густинья Радионова
Отец ребёнка: Додор Радион Трофимов
Смерть
Неизвестно