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Головин Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Головин Максим Иванович

Мать: Головина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анастасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Головина) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Головин Фома Сергеевич

Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Головина) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Головина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Головин Ипатий Сергеевич

Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова

Смерть
Неизвестно

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