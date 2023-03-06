Головин Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Головина) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Головина) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Головина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Головина Анастасия Феоктистова
Смерть
Неизвестно