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Жильцова Матрена Васильевна

Место рождения

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Лаврентьевич

Мать: Наталья

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
09.05.1849

Муж: Жильцов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Жильцова Аксинья Николаевна

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Жильцова Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1852

Дочь: Жильцова Неонилла Николаевна

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Жильцов Сидор Николаевич

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Жильцов Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Жильцов Герасим Николаевич

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1891
Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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