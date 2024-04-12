Жильцова Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти28.12.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Лаврентьевич
Мать: Наталья
Бракосочетание
09.05.1849
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Жильцова Аксинья Николаевна
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Жильцова Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
21.09.1852
Дочь: Жильцова Неонилла Николаевна
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Жильцов Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Жильцов Герасим Николаевич
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Жильцов Николай Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1891
Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область