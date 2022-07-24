Дявлятова Маргубжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дявлятова Маргубжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Бедретдин

Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Бедретдинов Умяр

Отец ребёнка: Хайретдинов Бедретдин

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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