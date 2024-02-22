Щипакова Анна Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1873
Сын: Щипаков Ефимий Поликарпович
Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович
Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Рождение ребёнка
13.03.1878 ст.
Дочь: Щипакова Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
14.04.1879 ст.
Дочь: Щипакова Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1883 ст.
Дочь: Щмпакова Матрона Поликарповна
Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1889
Сын: Щипаков Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакова Марфа Поликарповна
Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович
Смерть
Неизвестно