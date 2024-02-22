Щипакова Анна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакова Анна Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Щипаков Ефимий Поликарпович

Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Рождение ребёнка
13.03.1878 ст.

Дочь: Щипакова Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
14.04.1879 ст.

Дочь: Щипакова Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1883 ст.

Дочь: Щмпакова Матрона Поликарповна

Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1889

Сын: Щипаков Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакова Марфа Поликарповна

Отец ребёнка: Щипаков Поликарп Петрович

Смерть
Неизвестно
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