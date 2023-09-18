Горбунова Авдотья Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горбунов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горбунов Прокофий Семенович
Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерия Семеновна
Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно