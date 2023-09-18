Горбунова Авдотья Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Авдотья Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Горбунов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горбунов Прокофий Семенович

Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерия Семеновна

Отец ребёнка: Горбунов Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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