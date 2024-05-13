Лукьянов Петр Самсонович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Анна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Лукьянова Анна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Лукьянова Анна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьянов Николай Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова Анна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лукьянова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова Анна
Смерть
Неизвестно