Лукьянов Петр Самсонович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Петр Самсонович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Лукьянов Самсон Григорьевич

Мать: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Анна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова Анна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лукьянов Яков Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова Анна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова Анна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лукьянова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова Анна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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