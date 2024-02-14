Салахова (Сарибжанова) Хасяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахова (Сарибжанова) Хасяна

Место рождения

д. Овечий Овраг

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахов Мансур Жамалетдинович

Рождение ребёнка
12.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салахов Мансур Жамалетдинович

Рождение ребёнка
15.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салахов Мансур Жамалетдинович

Рождение ребёнка
28.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салахов Мансур Жамалетдинович

Смерть
Неизвестно

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