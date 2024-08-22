Окулова (Коврижных) Агрипина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения16.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1845
крестная: родная сестра его девица Параскева
Бракосочетание
15.02.1867
Масленки, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Поручители по жениху: деревни Сандаковской Иван Яковлев Сандаков, деревни Парюжской Иван Спиридонов Заборский; по невесте: деревни Синцовской Илья Тимофеев Окулов, Рождественского прихода починка 2го ... Показать все
Смерть
Неизвестно