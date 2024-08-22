Окулова (Коврижных) Агрипина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова (Коврижных) Агрипина Трофимовна

Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1845

Отец: Коврижных Трофим Федотович

Мать: Коврижных (Новоселова) Варвара Ивановна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная: родная сестра его девица Параскева
Бракосочетание
15.02.1867

Муж: Окулов Родион Афонасьевич

Масленки, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Поручители по жениху: деревни Сандаковской Иван Яковлев Сандаков, деревни Парюжской Иван Спиридонов Заборский; по невесте: деревни Синцовской Илья Тимофеев Окулов, Рождественского прихода починка 2го ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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