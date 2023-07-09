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женаСафронаСазоновича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878 ст.

Дата смерти

После 1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марина Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Сазонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Сазонович

Бракосочетание
До 1898 ст.

Муж: Сафрон Сазонович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1897 ст.
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