женаСафронаСазоновича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878 ст.
Дата смертиПосле 1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марина Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Сазонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Сазонович
Бракосочетание
До 1898 ст.
Муж: Сафрон Сазонович
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1897 ст.