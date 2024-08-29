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Никанор Иванович Лепин

Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепина Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Лепин Андрей Никанорович

Мать ребёнка: Лепина Анна Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1886 ст.

Дочь: Лепина Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Лепина Анна Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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