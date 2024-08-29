Никанор Иванович Лепин
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепина Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Мать ребёнка: Лепина Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1886 ст.
Дочь: Лепина Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Лепина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно