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Морген Михаил Леонтьевич

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

1882

Дата смерти

11.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Мать: Морген (Зельманович) Ольга (Лея) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова (Морген) Лэя Михайловна

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Жан

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан, речник
Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Морген Аарон Михайлович

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Рождение ребёнка
1919

Сын: Морген Лев Михайлович

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Смерть
11.11.1938
Похороны
Неизвестно

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