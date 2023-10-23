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Меньшиков Фёдор Андреевич

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

01.06.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900 ст.

Отец: Меньшиков Андрей Григорьевич

Мать: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятеро Детей 1924-1932 Федоровичи

Мать ребёнка: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Меньшикова) Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна

Бракосочетание
До 1917 ст.

Жена: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Меньшиков ? Федорович

Мать ребёнка: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна

Раскулачивание
1933
Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Возраст: 32 (на 1933 г.) Состав семьи: жена - Наталья Филипповна, 31 г.; детей 5 чел. в возрасте от 1 г. до 9 л.; брат - Павел, 46 л.; сноха - Антонида Гавр[иловна], 46 л.; дочь - Вера, 16 л.; сын - ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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