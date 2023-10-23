Меньшиков Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятеро Детей 1924-1932 Федоровичи
Мать ребёнка: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Меньшикова) Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна
Бракосочетание
До 1917 ст.
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Меньшикова (Меньшикова) Наталья Филипповна
Раскулачивание
1933
Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Возраст: 32 (на 1933 г.) Состав семьи: жена - Наталья Филипповна, 31 г.; детей 5 чел. в возрасте от 1 г. до 9 л.; брат - Павел, 46 л.; сноха - Антонида Гавр[иловна], 46 л.; дочь - Вера, 16 л.; сын - ... Показать все
Смерть
Неизвестно