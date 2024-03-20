Барбот Де Марни Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1866
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1866
Бракосочетание
16.10.1892
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Супруг(-а): Владимир Николаевич Барбот де Марни
Работа или профессия
Неизвестно
сын действительного статского советника (1895 г.)
Смерть
1925
Leningrad