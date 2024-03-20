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Барбот Де Марни Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1866

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1866

Отец: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Мать: Барбот Де Марни Вера Павловна

Бракосочетание
16.10.1892

Жена: Барбот-Де-Марни Евгения Александровна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Супруг(-а): Владимир Николаевич Барбот де Марни
Работа или профессия
Неизвестно
сын действительного статского советника (1895 г.)
Смерть
1925
Leningrad
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