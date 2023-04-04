Ливен Отто-Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливен Отто-Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ливен Христофор Андреевич

Мать ребёнка: Ливен Шарлотта Карловна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ливен Шарлотта Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливен Карл Андреевич

Мать ребёнка: Ливен Шарлотта Карловна

Смерть
1781
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