Ливен Отто-Генрих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1781
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ливен Христофор Андреевич
Мать ребёнка: Ливен Шарлотта Карловна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливен Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ливен Шарлотта Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливен Карл Андреевич
Мать ребёнка: Ливен Шарлотта Карловна
Смерть
1781