Григорий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михеева

Рождение ребёнка
16.05.1816

Сын: Константин Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Михеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1818

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Михеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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