Григорий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михеева
Рождение ребёнка
16.05.1816
Сын: Константин Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Михеева
Рождение ребёнка
22.01.1818
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Михеева
Смерть
Неизвестно