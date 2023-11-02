Гурьянова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1896
Дата смерти22.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Родионов Яков
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
20.03.1937
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Родионов Яков
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.06.1975
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область