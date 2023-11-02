Гурьянова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1896

Дата смерти

22.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
20.03.1937

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Родионов Яков

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Яков

Смерть
22.06.1975
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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