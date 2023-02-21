Косталева (Пометова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пометов Яков
Рождение ребёнка
12.10.1922
Дочь: Придворова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Косталев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Косталев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Косталев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959