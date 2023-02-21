Косталева (Пометова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косталева (Пометова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пометов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1922

Дочь: Придворова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Косталев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Косталев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Косталев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косталев Василий Петрович

Смерть
1959
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