Сисина (Власова) Мария
Место рожденияЗима
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сисин Иннокентий
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сисин Иннокентий
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно