Савенков Сергей Симеонов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Сергей Симеонов

Место рождения

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Восприемник
23.02.1910
Серпухов, Серпухов, Московская область
Висотской волости, сельца Дракина крестьянинъ Илья Антоновъ Сергѣевъ и законная жена его Екатерина Тихонова, оба православнаго вероироисповѣданія. Сын Антоний
Смерть
Неизвестно

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