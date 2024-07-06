Савенков Сергей Симеонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.02.1910
Серпухов, Серпухов, Московская область
Висотской волости, сельца Дракина крестьянинъ Илья Антоновъ Сергѣевъ и законная жена его Екатерина Тихонова, оба православнаго вероироисповѣданія. Сын Антоний
Смерть
Неизвестно