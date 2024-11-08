Никонов Харитон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонов Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Владимир Харитонович

Мать ребёнка: Бабаева .......

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Анатолий Харитонович

Мать ребёнка: Бабаева .......

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Ольга Харитонова

Мать ребёнка: Бабаева .......

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева .......

Рождение ребёнка
15.10.?

Дочь: Маркелова Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Бабаева .......

Смерть
Неизвестно

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