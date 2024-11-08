Никонов Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Владимир Харитонович
Мать ребёнка: Бабаева .......
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Анатолий Харитонович
Мать ребёнка: Бабаева .......
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Ольга Харитонова
Мать ребёнка: Бабаева .......
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева .......
Рождение ребёнка
15.10.?
Дочь: Маркелова Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Бабаева .......
Смерть
Неизвестно