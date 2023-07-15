Соловьева (Круглова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Круглова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1893

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Сергеевич

Ременево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1956

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