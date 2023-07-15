Соловьева (Круглова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1893
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Сергеевич
Ременево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1956