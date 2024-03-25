Фадеев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1967
Отец: Фадеев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Денис Александрович
Мать ребёнка: Фадеева Инна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Максим Александрович
Мать ребёнка: Фадеева Инна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно