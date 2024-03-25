Фадеев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1967

Отец: Фадеев Пётр Егорович

Мать: Щербакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Денис Александрович

Мать ребёнка: Фадеева Инна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Максим Александрович

Мать ребёнка: Фадеева Инна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Инна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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