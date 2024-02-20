Лисицын Алексей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Алексей Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Лисицын Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лисицын Дмитрей Алексеевич

Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова

село Шеино (Сергивское) Керенского уезда
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова

село Шеино (Сергивское) Керенского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Степанида Филипова

Смерть
1803
село Шеино (Сергивское) Керенского уезда
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