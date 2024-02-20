Лисицын Алексей Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Лисицын Анисим
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лисицын Дмитрей Алексеевич
Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова
село Шеино (Сергивское) Керенского уезда
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Лисицына Степанида Филипова
село Шеино (Сергивское) Керенского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1803
село Шеино (Сергивское) Керенского уезда