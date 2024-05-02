Пивоваров Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Пивоварова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пивоварова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пивоварова Надежда
Смерть
Неизвестно