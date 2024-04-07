Куроптев Михаил Диев
мужской, родился 1832
умер Неизвестно
ОтецКуроптев ДийНеизвестно г.р.
МатьКуроптева Татьяна Петрова1803 г.р.
Супруги
Куроптева Ульяна Андронова1833 г.р.
Дети
Куроптев Василий Михайлов1855 г.р.
Куроптев Иван Михайлов24.08.1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Куроптев Дий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Куроптев Василий Михайлов
Мать ребёнка: Куроптева Ульяна Андронова
Рождение ребёнка
24.08.1858
Мать ребёнка: Куроптева Ульяна Андронова
Смерть
Неизвестно