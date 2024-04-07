Куроптев Михаил Диев 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Куроптев Михаил Диев

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1832

умер Неизвестно

Отец
Куроптев ДийНеизвестно г.р.
Мать
Куроптева Татьяна Петрова1803 г.р.
Супруги
Куроптева Ульяна Андронова1833 г.р.
Дети
Куроптев Василий Михайлов1855 г.р.
Куроптев Иван Михайлов24.08.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Куроптев Дий

Мать: Куроптева Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроптева Ульяна Андронова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Куроптев Василий Михайлов

Мать ребёнка: Куроптева Ульяна Андронова

Рождение ребёнка
24.08.1858

Сын: Куроптев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Куроптева Ульяна Андронова

Смерть
Неизвестно

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