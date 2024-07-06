Софронов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софронова Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софронова Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софронова Александра Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Белкова (Софронова) Мария Иосифовна (Осиповна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно