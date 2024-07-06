Софронов Иосиф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСофронов Иосиф

Софронов Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Фёдор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Александра Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Пётр Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Белкова (Софронова) Мария Иосифовна (Осиповна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.