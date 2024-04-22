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Черников Сергей Сергеевич

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.02.1938

Дата смерти

26.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1962

Дочь: Полякова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Черников Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1970

Дочь: Алиханова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Черников Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черников Валентина Ивановна

Военная служба
Неизвестно
старший прапорщик
Смерть
26.12.1992
Каунас, Литовская ССР
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