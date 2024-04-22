Черников Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1938
Дата смерти26.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938
Рождение ребёнка
26.06.1962
Дочь: Полякова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Черников Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1970
Дочь: Алиханова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Черников Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
старший прапорщик
Смерть
26.12.1992
Каунас, Литовская ССР