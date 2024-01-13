Каширский Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения13.10.1877
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1918
Дочь: Каширская Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Каширская Екатерина Антоновна
Смерть
1960
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область