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Каширский Дмитрий Федорович

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Место рождения

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.10.1877

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
23.04.1918

Дочь: Каширская Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Каширская Екатерина Антоновна

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1960
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

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