Александрова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1984
Отец: Бобров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Юрий
Рождение ребёнка
2005
Сын: Александров Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Александров Юрий
Рождение ребёнка
2009
Сын: Александров Роман Юрьевич
Отец ребёнка: Александров Юрий
Рождение ребёнка
2019
Сын: Александров Василий Юрьевич
Отец ребёнка: Александров Юрий
Рождение ребёнка
2020
Отец ребёнка: Александров Юрий