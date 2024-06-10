Малахов Федор Архипов
Место рожденияд. Колесницы
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Малахов Архип Дмитриев
д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова Маремьяна Елисеева
д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Малахова Синклитикия Николаева
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Малахова (Малахова) Наталья Федорова
Мать ребёнка: Малахова Синклитикия Николаева
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Малахова Маремьяна Елисеева
д. Колесницы
Смерть
Неизвестно