Малахов Федор Архипов 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахов Федор Архипов

Место рождения

д. Колесницы

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Малахов Архип Дмитриев

Мать: Малахова Акилина Андронова

д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Синклитикия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Маремьяна Елисеева

д. Колесницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Маремьяна Елисеева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Малахов Тихон Федоров

Мать ребёнка: Малахова Синклитикия Николаева

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Малахова (Малахова) Наталья Федорова

Мать ребёнка: Малахова Синклитикия Николаева

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1877

Сын: Малахов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Малахова Маремьяна Елисеева

д. Колесницы
Смерть
Неизвестно

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