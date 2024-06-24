Левина (Захарова) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Захарова) Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
14.01.1894 ст.

Муж: Левин Иван Викторович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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Рождение ребёнка
29.03.1902 ст.

Дочь: (Левина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левин Иван Викторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Крёстные: казак Василий данилович Захаров и девица Матрона Михайловна Захарова.
Рождение ребёнка
04.03.1906 ст.

Сын: Левин Иван Иванович

Отец ребёнка: Левин Иван Викторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
u226o4d466s_321 | Крёстные: Николай Петрович Захаров и девица Матрона Михайловна Захарова.
Смерть
Неизвестно

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