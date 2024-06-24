Левина (Захарова) Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1894 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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Рождение ребёнка
29.03.1902 ст.
Дочь: (Левина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левин Иван Викторович
Крёстные: казак Василий данилович Захаров и девица Матрона Михайловна Захарова.
Рождение ребёнка
04.03.1906 ст.
Сын: Левин Иван Иванович
Отец ребёнка: Левин Иван Викторович
u226o4d466s_321 | Крёстные: Николай Петрович Захаров и девица Матрона Михайловна Захарова.
Смерть
Неизвестно