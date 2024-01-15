Мерекина (Острошапкина) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1893
Дата смерти30.09.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1928
Рождение ребёнка
23.02.1930
Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1932
Рождение ребёнка
?.09.1935
Рождение ребёнка
17.03.1938
Смерть
30.09.1939