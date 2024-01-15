Мерекина (Острошапкина) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерекина (Острошапкина) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1893

Дата смерти

30.09.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерекин Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Рождение ребёнка
23.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Рождение ребёнка
?.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Рождение ребёнка
17.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Смерть
30.09.1939

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