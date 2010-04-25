Каширина Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1941
Дата смерти25.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1941
Отец: Хишко Андрей
Мать: Хишко Татьяна
Рождение ребёнка
14.08.1960
Дочь: Лейбрант Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Каширин Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.12.1965
Дочь: Тимонова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Каширин Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.04.1973
Сын: Каширин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Каширин Василий Федорович
Смерть
25.04.2010