Каширина Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Галина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1941

Дата смерти

25.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1941

Отец: Хишко Андрей

Мать: Хишко Татьяна

Рождение ребёнка
14.08.1960

Дочь: Лейбрант Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Каширин Василий Федорович

Рождение ребёнка
10.12.1965

Дочь: Тимонова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Каширин Василий Федорович

Рождение ребёнка
05.04.1973

Сын: Каширин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Каширин Василий Федорович

Смерть
25.04.2010

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