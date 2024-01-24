Швякина (Пунцуль) Зинаида (Сусанна) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швякина (Пунцуль) Зинаида (Сусанна) Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

03.08.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: Пунцуль Игнат

Мать: не указана

Смерть
03.08.1989
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