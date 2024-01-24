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Швякина (Пунцуль) Зинаида (Сусанна) Игнатьевна
Швякина (Пунцуль) Зинаида (Сусанна) Игнатьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1902
Дата смерти
03.08.1989
Пол
Женский
Отец
Пунцуль Игнат
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец:
Пунцуль Игнат
Мать: не указана
Смерть
03.08.1989
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