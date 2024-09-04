Михайлова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Александр Иванович

Мать: Михайлова-Черномазова (Соколова) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
22.06.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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