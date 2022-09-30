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Жаров Алексей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

19.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1931 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Жаров Кузьма Ильич

Мать: Жарова (Колтыгина) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Жарова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1935

Сын: Жаров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

Смерть
19.08.1988

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