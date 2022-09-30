Жаров Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1910
Дата смерти19.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Жарова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1935
Сын: Жаров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна
Смерть
19.08.1988