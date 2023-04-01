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Климова Варвара Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Влас Ильин

Рождение ребёнка
1895

Сын: Климов Гавриил Власов

Отец ребёнка: Климов Влас Ильин

Рождение ребёнка
1899

Сын: Климов Владимир Власов

Отец ребёнка: Климов Влас Ильин

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Климова Мария Власова

Отец ребёнка: Климов Влас Ильин

Рождение ребёнка
1910

Сын: Климов Николай Власов

Отец ребёнка: Климов Влас Ильин

Смерть
Неизвестно

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