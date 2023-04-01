Климова Варвара Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Влас Ильин
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Климов Влас Ильин
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Климов Влас Ильин
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Климова Мария Власова
Отец ребёнка: Климов Влас Ильин
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Климов Влас Ильин
Смерть
Неизвестно