Проскурин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Проскурин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Проскурина Настасья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Проскурин Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Проскурина Настасья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно