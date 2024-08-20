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Проскурин Николай Васильевич

Место рождения

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Проскурин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Проскурина Настасья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурина Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Проскурин Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Проскурина Настасья Тимофеевна

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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