Кулагина Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1878 ст.

Сын: Кулагин Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Кулагин Филипп Савельевич

Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Филипп Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
Смерть
Неизвестно
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