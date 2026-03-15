Смирнова Руфина Петровна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова Руфина Петровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1840

умерла 03.02.1910, Самара, Самара, Самарская область

Супруги
Смирнов Стефан Петрович1820 г.р.
Дети
Чекулова (Смирнова) Анна Степановна03.10.1863 г.р.
Сухова (Смирнова) Дарья Степановна07.03.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Стефан Петрович

Место жительства
Неизвестно
Самаровка, Троцкий район, Самарский округ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1863

Дочь: Чекулова (Смирнова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самаровка, Троцкий район, Самарский округ

Рождение ребёнка
07.03.1866

Дочь: Сухова (Смирнова) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самаровка, Троцкий район, Самарский округ

Рождение ребёнка
25.08.1872

Дочь: (Смирнова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Смирнов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
13.02.1877

Дочь: (Смирнова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
08.03.1878

Дочь: (Смирнова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
23.09.1880

Дочь: (Смирнова) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
03.02.1910
Самара, Самара, Самарская область

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