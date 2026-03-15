Смирнова Руфина Петровна
женский, родилась 1840
умерла 03.02.1910, Самара, Самара, Самарская область
Супруги
Смирнов Стефан Петрович1820 г.р.
Дети
Чекулова (Смирнова) Анна Степановна03.10.1863 г.р.
Сухова (Смирнова) Дарья Степановна07.03.1866 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1863
Дочь: Чекулова (Смирнова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1866
Дочь: Сухова (Смирнова) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1872
Дочь: (Смирнова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1875
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1877
Дочь: (Смирнова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1878
Дочь: (Смирнова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1880
Дочь: (Смирнова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Стефан Петрович
Смерть
03.02.1910