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Иван Васильевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894 ст.

Отец: Василий Диомидович

Мать: Агафия (Агапия) Савельевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.01.1894 Чермы Иван Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать крестьянин Агафья Саввина Иванщины запасной рядовой Тимофей Антонович Чермы жена Анаста... Показать все
Смерть
Неизвестно

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