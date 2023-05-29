Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894 ст.
Отец: Василий Диомидович
Афанасьевская церковь 01.01.1894 Чермы Иван Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать крестьянин Агафья Саввина Иванщины запасной рядовой Тимофей Антонович Чермы жена Анаста... Показать все
Смерть
Неизвестно