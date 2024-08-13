Пучинкин Семен Степанович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пучинкина Агафья Семенова
Мать ребёнка: Пучинкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пучинкина Марья Семенова
Мать ребёнка: Пучинкина Пелагея Ивановна
Упоминание
1858
Ерофеевка Ф.12 оп.1 д.2052 лист 89 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Упоминание
1858
Ерофеевка Ф.12 оп.1 д.2052 лист 260 поз 10 рев-10, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно