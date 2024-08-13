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Пучинкин Семен Степанович

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пучинкин Степан Филиппов

Мать: Пучинкина Степанида Матвеева

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Пелагея Ивановна

Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Место жительства
1849
Воронцовка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пучинкина Агафья Семенова

Мать ребёнка: Пучинкина Пелагея Ивановна

Воронцовка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пучинкина Марья Семенова

Мать ребёнка: Пучинкина Пелагея Ивановна

Воронцовка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Упоминание
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ерофеевка Ф.12 оп.1 д.2052 лист 89 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Упоминание
1858
Воронцовка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ерофеевка Ф.12 оп.1 д.2052 лист 260 поз 10 рев-10, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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