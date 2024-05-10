Монвиж-Монтвид (Дехтярева) Наталия Герасимовна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Дехтярева) Наталия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Ахтырка, Ахтырский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1915 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Леонид Станиславович

ГАСО - Государственный Архив Сумской Области (Украина) | Фонд 745, Опись 6, Дело 98 - Покровский собор г. Ахтырка (Ахтырский уезд Харьковской губ). Л. 254
Смерть
Неизвестно

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