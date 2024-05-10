Монвиж-Монтвид (Дехтярева) Наталия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Ахтырка, Ахтырский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1915 ст.
ГАСО - Государственный Архив Сумской Области (Украина) | Фонд 745, Опись 6, Дело 98 - Покровский собор г. Ахтырка (Ахтырский уезд Харьковской губ). Л. 254
Смерть
Неизвестно